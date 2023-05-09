США оголосять про виділення Україні $1,2 млрд довгострокової допомоги

США у вівторок оголосять про надання Україні 1,2 млрд доларів на довгострокову допомогу у сфері безпеки.

За даними CNN, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також інші озброєння.

Допомога буде надана в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі.

Озброєння будуть закуповуватися безпосередньо у виробників, а не надаватися із запасів Пентагону.

За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на 37 млрд доларів.