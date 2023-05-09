Політика

США оголосять про виділення Україні $1,2 млрд довгострокової допомоги

9 Травня 2023 08:29
11
читать на русском →
зброя

США у вівторок оголосять про надання Україні 1,2 млрд доларів на довгострокову допомогу у сфері безпеки.

За даними CNN, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також інші озброєння.

Допомога буде надана в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі.

Озброєння будуть закуповуватися безпосередньо у виробників, а не надаватися із запасів Пентагону.

За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на 37 млрд доларів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 07:40
69

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено
9 Травня 2023 09:06
1

На Запорізькому напрямку окупанти збудували надпотужну оборонну мережу – дослідження
9 Травня 2023 08:08
56

Ракетний удар прийшовся на Новий Коротич, Цапівку і Солоницівку – Синєгубов
9 Травня 2023 07:28
22

Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії за 2023 рік
9 Травня 2023 07:15
36

Навколо Києва виявлено і знищено близько півтора десятка російських ракет – КМВА
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки