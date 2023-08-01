США обмежив Угорщині безвіз

Сполучені Штати вирішили обмежити участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму, оскільки мають сумніви щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Про це повідомляє Politico.

Американська програма безвізового режиму передбачає, що громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи − для цього потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Але з 1 серпня термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що “існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи”.

Він додав, що США вже багато років звертають увагу Будапешта на цю “вразливість у сфері безпеки”, але “уряд Угорщини вирішив не закривати її”, тому США змушені тепер “відреагувати”.