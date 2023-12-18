Політика

США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги, він може бути останнім, – Кірбі

18 Грудня 2023 20:10
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допомога, сша

Сполучені Штати мають намір у грудні надати ще один пакет військової допомоги Україні. Однак він може виявитися останнім.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

“США все ще планують надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці цього місяця. Але він може виявитися останнім, поки Конгрес не ухвалить рішення про виділення додаткових коштів”, – заявив він.

Кірбі зазначив, що після цього у Білого дому більше не буде повноважень на поповнення запасів.


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