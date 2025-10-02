США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в Росії

Сполучені Штати вирішили надати Україні розвідувальні дані, які допоможуть здійснювати далекобійні удари по енергетичних об’єктах РФ — зокрема нафтопереробних заводах, трубопроводах і електростанціях.

Про це пише The Wall Street Journal, Reuters.

Це рішення вважається важливим поворотом у політиці адміністрації президента Дональда Трампа, яка раніше обмежувала використання США зброї з великими дальностями та пов’язаної розвідданої підтримки.

Що передбачає підтримка США

Водночас з передачею розвідданих Вашингтон вивчає можливість надати Україні крилаті ракети Tomahawk та інші потужні системи, здатні охоплювати глибоко ворожі території.

Розвіддані дозволять підвищити точність ударів по інфраструктурі, що забезпечує постачання енергоносіїв та фінанси російської агресії.

США також закликають союзників по НАТО долучитися до подібної підтримки — аби збільшити масштаб ефекту для послаблення фінансових ресурсів Кремля.

До цього часу Сполучені Штати вже передавали Україні розвідувальні дані для ударів усередині окупованих територій, але не для глибоких ударів всередину РФ. І хоча рішення вже ухвалене, точний перелік зброї, обсяги поставок та конкретна географія ударів ще погоджуються.

У Кремлі вже поставили під сумнів, хто саме керуватиме ударами і чи не будуть американські сили залучені безпосередньо.