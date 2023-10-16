США можуть подбати й про Україну, й про Ізраїль – Байден

США в змозі підтримувати одночасно Україну, Ізраїль та свою оборону. Про це заявив президент Америки Джо Байден в інтерв’ю CBS, опублікованому в неділю, 15 жовтня.

У відповідь на запитання журналіста, чи не забагато навантаження на США спричинює одночасна підтримка України у війні з Росією та Ізраїля у конфлікті з ХАМАС, Байден висловив впевненість, що країна витримає це.

«Заради Бога, ми ж Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії — не у світі, а в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про це і про те, і про інше, і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону», — запевнив він.

Він також пояснив, як війни в Ізраїлі та Україні пов’язані з власною безпекою США.

«Наприклад, в Україні однією з моїх цілей було не допустити, щоб Путін, який сам скоїв воєнні злочини, зміг окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО і знаходиться на кордоні з Росією. Уявіть, що сталося б зараз, якби йому це вдалося», — сказав президент.

На його думку, у разі перемоги Росії США були б втягнуті в «велику війну в Європі», як це вже ставалося раніше.

«Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо переконатися, що ці демократії є стійкими. І Україна відіграє вирішальну роль у забезпеченні цього», — зазначив він.