Протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями. У рамках цього процесу було оголошено, що уряд Казахстану виставляє на продаж 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів.

Як пише Kyiv Post, США, ймовірно, купили у Казахстану 81 винищувач радянської епохи, включно з МіГ-27, МіГ-29 і Су-24.

За даними видання, у пропозиції про продаж зазначалося, що винищувачі перебували в непридатному для використання стані, їхню модернізацію вважали економічно недоцільною, а їхню корисність як джерела запасних частин було обмежено.

“Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори”, – пише видання.

Там припускають, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг би служити джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.