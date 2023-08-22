Суспільство

США, Канада та Японія розпочали навчання поблизу Курил

22 Серпня 2023 18:43
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сша, канада, японія

Військовослужбовці Японії, Сполучених Штатів і Канади розпочали військово-морські навчання поблизу Курильських островів.

Про це повідомили в японському міністерстві оборони.

Спільні відпрацювання відбуваються за участі бойових кораблів у великому районі від східного узбережжя Курил до південного узбережжя східної частини острова Хонсю. Вони триватимуть до 28 серпня.

Основною метою навчань є поліпшення тактичних можливостей Японії та зміцненні її співробітництва зі США та Канадою.

До слова, Японія задіяла есмінець Hyuga, США — есмінець USS Benfold, а Канада — фрегати Ottawa та Vancouver і судно постачання Asterix.


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