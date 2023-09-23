США і В’єтнам працюють над угодою про найбільшу передачу зброї – Reuters

Адміністрація Байдена веде переговори з В’єтнамом щодо угоди про найбільшу в історії передачу зброї між колишніми противниками холодної війни. Як передає Reuters, за словами джерел, знайомих з угодою, угода може “дратувати Китай і відсунути Росію”.

Пакет, який може бути сформований протягом наступного року, може завершити нещодавно оновлене партнерство між Вашингтоном і Ханоєм шляхом продажу парку американських винищувачів F-16, оскільки країна Південно-Східної Азії стикається з напруженістю з Пекіном у спірному Південно-Китайському морі, сказало одне із джерел.

Угода все ще знаходиться на ранніх стадіях, точні умови ще не розроблені, і можуть не відбутися. Але це було ключовою темою в’єтнамсько-американських офіційних переговорів у Ханої, Нью-Йорку та Вашингтоні протягом останнього місяця.

Згідно з іншим джерелом Reuters, Вашингтон розглядає можливість структурування спеціальних умов фінансування для дорогого обладнання, яке могло б допомогти Ханої відійти від традиційної залежності від дешевшої зброї російського виробництва.

«Ми маємо дуже продуктивні та багатообіцяючі відносини безпеки з в’єтнамцями, і ми бачимо цікаві зміни від них у деяких американських системах, зокрема у всьому, що може допомогти їм краще контролювати свою морську область, можливо, транспортні літаки та деякі інші платформи», — сказав чиновник США.

«Частиною того, над чим ми працюємо всередині уряду США, є креативність щодо того, як ми можемо спробувати надати кращі варіанти фінансування В’єтнаму, щоб отримати речі, які можуть бути для них справді корисними».

Велика американо-в’єтнамська угода щодо постачання зброї може погіршити ситуацію з Китаєм, більшим сусідом В’єтнаму, який насторожено ставиться до спроб Заходу посунути Пекін. Територіальна суперечка між В’єтнамом і Китаєм, яка давно тліє, загострюється в Південно-Китайському морі і пояснює, чому В’єтнам прагне розбудувати морську оборону.

«Вони розвивають асиметричні оборонні можливості, але (хочуть) зробити це, не викликаючи відповіді з боку Китаю», — сказав Джеффрі Орданіел, директор з морської безпеки в мозковому центрі Pacific Forum International. «Це делікатне балансування».

Орданіель сказав, що Вашингтон повинен перевести кошти, виділені на фінансування військових сил на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанський регіон, «щоб такі партнери, як В’єтнам, Філіппіни та Тайвань, могли дозволити собі зброю, необхідну для протистояння Пекіну».

Адміністрація Байдена заявила, що намагається збалансувати геополітичну конкуренцію з Китаєм, зокрема в Тихому океані, і відповідально керувати відносинами двох наддержав.

Раніше цього місяця В’єтнам підвищив Вашингтон до найвищого дипломатичного статусу Ханоя, коли президент США Джо Байден відвідав країну.

Дипломатичний поворот знаменує різкий поворот майже через півстоліття після закінчення війни у ​​В’єтнамі.

Після скасування ембарго на поставки зброї у 2016 році оборонний експорт США до В’єтнаму був обмежений кораблями берегової охорони та навчально-тренувальними літаками, тоді як Росія поставила близько 80% арсеналу країни.

За оцінками, В’єтнам щорічно витрачає 2 мільярди доларів на імпорт зброї , і Вашингтон оптимістично налаштований, що в довгостроковій перспективі вони зможуть перекласти частину цього бюджету на озброєння зі Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, особливо Південної Кореї та Індії.

Вартість американської зброї є основною перешкодою, як і навчання на цьому обладнанні, і є однією з причин, чому країна отримала менше ніж 400 мільйонів доларів американської зброї за останнє десятиліття.

“В’єтнамські чиновники добре усвідомлюють, що їм потрібно розподіляти багатство”, – сказав американський чиновник. «Ми повинні очолити роботу, щоб допомогти В’єтнаму отримати те, що йому потрібно».

Тим часом війна в Україні ускладнила давні стосунки Ханоя з Москвою, ускладнивши поставки та запчастини для російської зброї. Тим не менш, В’єтнам також активно веде переговори з Москвою щодо нової угоди про постачання зброї, яка може спричинити санкції США, повідомляє Reuters.