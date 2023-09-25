США і Україна підписали меморандум щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України

Угода передбачає виділення 522 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, з яких 100 млн – за виконання певних умов.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.