Суспільство

США і Корея провели спільні навчання 

16 Травня 2024 09:29
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сша, навчання, корея
Ілюстративне фото / Getty Images

CША та Південна Корея уперше провели повітряні навчання літаків-невидимок, «непомітних» для радіолокаційних станцій.

Про це повідомляє Yonhap.

Тренування проходили над центральним регіоном Південної Кореї за участю двох південнокорейських F-35A і двох американських F-22 Raptor.

У Сеулі повідомили, що це перші такі навчання передових літаків двох країн. До цього південнокорейські F-35A та американські F-22 лише одного разу, в грудні 2022 року, здійснили спільний політ, супроводжуючи американський бомбардувальник B-52H.

У вівторок військові США опублікували фото, на яких було видно принаймні чотири F-22 на стоянці військової бази в Південній Кореї. Це їх перше прибуття до азійської країни, не рахуючи участі цього літака-невидимки в корейській оборонній виставці у жовтні минулого року.

F-35 і F-22 належать до найновіших винищувачів п’ятого покоління і вважаються одними з найгрізніших бойових літаків у світі через їх непомітність для радарів та вдосконалену авіаційну електроніку.

Південна Корея має на озброєнні 39 винищувачів F-35A американського виробництва, а найновіші F-22 експлуатується лише військовими Сполучених Штатів.


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