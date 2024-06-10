Суспільство

США дозволили бити лише по 16% території Росії
10 Червня 2024 09:32
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рф, сша, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

США дали Україні дозвіл бити лише по деяких військових цілях на невеликій частині території РФ, зменшивши площу безпечного простору Росії лише на 16%.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, політика США фактично “створила величезний заповідник” – територію РФ в зоні дії зброї, наданої США, але на якій українським силам не дозволяється завдавати нею ударів. Цю територію Росія використовує для захисту своїх бойових сил, командування і служби контролю, матеріально-технічного та тилового забезпечення.

“Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії забороняючи Україні використовувати ATACMS будь-де в РФ”, — йдеться у звіті.

В Інституті припускають, що Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності з HIMARS з використанням GMLRS в Бєлгородській, Курській та Брянській областях.

“Однак далеко не ясно, чи українські сили мають на це дозвіл. Американські чиновники описали здатність України завдати удару по Росії за допомогою GMLRS як контрбатарейний вогонь і географічно прив’язані до району Харкова. Вони заявили, що ЗСУ можуть завдати ударів по російських військових об’єктах, “розгорнутих безпосередньо за кордоном”, припускаючи, що Україні можуть заборонити завдавати удари) по російських військових об’єктах далі в тилу або в інших районах Курської та Брянської областей, які все ще перебувають у зоні дії GMLRS”, — зазначили в ISW.

За словами аналітиків, заяви офіційних осіб США також вказують на те, що ЗМУ можуть бути обмежені в завдаванні ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.


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