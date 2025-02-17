Політика

США дозволять Європі закуповувати американську зброю для України
17 Лютого 2025 07:13
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Військові США готують боєприпаси 155-мм для України. Травень 2022 / Фото: Міноборони США
Військові США готують боєприпаси 155-мм для України. Травень 2022 / Фото: Міноборони США

США дадуть європейським країнам можливість закуповувати американську зброю для постачання Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, яка цитує президента США Дональда Трампа.

Водночас Трамп наполягає на якнайшвидшому завершенні війни між Україною та Росією. За даними Bloomberg, його адміністрація домагається мирної угоди, яка, ймовірно, закріпить за Росією вже захоплені території.

Це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу США, зазначає Bloomberg.

Крім того, команда Трампа рекомендувала європейським партнерам збільшити закупівлі не лише зброї, а й американських енергоресурсів.


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