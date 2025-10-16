США чекають, що і Японія перестане імпортувати російські енергоносії

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив главі Мінфіну Японії Кацунобу Като, що Вашингтон чекає від Токіо відмови від російських енергоносіїв.

«Сьогодні я зустрівся з міністром фінансів Японії @KatsunobuKato1, щоб обговорити плани мобілізації стратегічних інвестицій Японії в США в рамках американо-японської угоди про торгівлю та інвестиції», — написав Бессент у соцмережі Х.

За його словами, на зустрічі також обговорювалися «очікування адміністрації [Дональда Трампа], що Японія припинить імпорт російських енергоносіїв».

З аналогічною вимогою США звертається як до європейських союзників, так і до Індії та Китаю. За логікою Вашингтона, тільки спільна відмова від російських енергоносіїв може змусити Москву сісти за стіл переговорів з Києвом.