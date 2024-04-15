Суспільство

США були проінформовані про атаку Ірану на Ізраїль

15 Квітня 2024 07:51
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ізраїль, сша, іран
Ілюстративне фото / Getty Images

Іранські дипломати повідомили Туреччину про підготовку удару по Ізраїлю, а ті своєю чергою поінформували Америку.

Про це з посиланням на своє джерело у дипломатичних колах Туреччини повідомляє CNN.

«Розвиток подій не став (для США — ред.) несподіванкою», – стверджує джерело.

Іран заздалегідь повідомив про «варіанти відплати» турецьке дипломатичне відомство, а міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан поінформував держсекретаря США Ентоні Блінкена про «можливий розвиток подій» на Близькому Сході. У відповідь американські дипломати передали прохання «триматися в межах». Іран запевнив, що відповіддю буде відплата за напад на посольство Ірану в Дамаску і не більше.

Турецькі дипломатичні джерела також повідомили, що Фідан розмовляв у неділю з міністром закордонних справ Ірану і сказав, що Туреччина не хоче бачити подальшої ескалації в регіоні. Такої ж позиції Фідан дотримувався й у розмові з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.


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