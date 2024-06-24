Суспільство

Списки відрахованих з вишів Волині студентів передаватимуть в ТЦК
24 Червня 2024 13:00
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вуз, тцк
Ілюстративне фото / AP

Між вишами Волині та обласним ТЦК та СП є домовленість, згідно якої їм надаватимуть списки відрахованих осіб.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації. 

“Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом. Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації”, – написав Погуляйко.

Також, як зазначили в ОВА, до обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

“Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах”, – наголосив очільник ОВА.


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