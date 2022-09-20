Політика

“Спробуйте… Буде цікаво”. У Зеленського прокоментували “референдуми” на окупованих територіях

20 Вересня 2022 15:57
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення окупаційної влади на окупованих територіях провести “референдуми”. Про це він написав у телеграмі.

За словами Єрмака, такі заяви є лише наївним шантажем із погрозами та страшилками на фоні страху розгрому.

“Наївний шантаж погрозами і страшилками “референдумів”, “мобілізацій” від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. ” – зазначив він.

Також Єрмак зазначив, що російську загрозу можна вирішити лише силою.

“Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою”, – написав керівник Офісу Президента.

Радник Єрмака Михайло Подляк вважає, що “референдуми не зможуть “зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях”.

“…Спробуйте… Буде цікаво…” – написав він у Twitter.


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