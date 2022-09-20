“Спробуйте… Буде цікаво”. У Зеленського прокоментували “референдуми” на окупованих територіях

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення окупаційної влади на окупованих територіях провести “референдуми”. Про це він написав у телеграмі.

За словами Єрмака, такі заяви є лише наївним шантажем із погрозами та страшилками на фоні страху розгрому.

“Наївний шантаж погрозами і страшилками “референдумів”, “мобілізацій” від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. ” – зазначив він.

Також Єрмак зазначив, що російську загрозу можна вирішити лише силою.

“Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою”, – написав керівник Офісу Президента.

Радник Єрмака Михайло Подляк вважає, що “референдуми не зможуть “зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях”.

“…Спробуйте… Буде цікаво…” – написав він у Twitter.

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на 🇺🇦 контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022