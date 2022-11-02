Кримінал

Справу проти “крота” у штабі харківського управління СБУ передано до суду

2 Листопада 2022 20:51
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сбу

Служба безпеки України передала до суду матеріали справи щодо колишнього члена координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області. За результатами розслідування, він співпрацював з РФ в обмін на гарантії безпеки для нього та його родини у разі окупації.

В СБУ стверджують, що під час розслідування зібрали докази того, що підозрюваного завербували на початку повномасштабного російського вторгнення.

“Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу зс рф розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб”, — йдеться у повідомленні спецслужби.

Чоловіка затримали під час збору інформації для підготовки ракетного удару по адмінбудівлі управління СБУ.


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