Справа про корупцію на дронах: за ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу

Колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, а також ще двоє підозрюваних у справі про корупцію на закупівлі дронів — директорка компанії “Акоптерс” і полковник Нацгвардії — вийшли з-під варти після внесення застав.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

“На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 10 млн грн застави за колишнього голову Луганської ОВА, ексначальника Мукачівської РДА Сергія Гайдая, і по 2 млн грн за директорку фірми “Акоптерс” Євгенію Сидельнику та командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мишанського”, — написав Новіков.

Суд поклав на звільнених з-під варти підозрюваних низку обмежень:

прибувати за кожними викликом та вимогою;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи не відлучатися за межі визначених населених пунктів без дозволу (Гайдаю заборонено покидати Ужгород);

утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з низкою осіб;

не відвідувати деякі приміщення;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

За версією слідства, посадовці причетні до укладання контрактів на поставку безпілотників за завищеними цінами, частина коштів із яких — до 30% — поверталась у вигляді хабарів. Раніше ВАКС обрав для всіх трьох запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.