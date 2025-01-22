Кримінал

Справа на мільйон доларів: головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту
22 Січня 2025 18:42
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Олег Друзь / Фото: Суспільне
Олег Друзь / Фото: Суспільне

22 січня у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, затриманому за підозрою у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів. Підозрюваного взяли під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 49 млн гривень.

Про це повідомило Суспільне.

Олег Друзь перебуватиме під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров’я. Адвокати заявили про незаконне затримання їхнього підзахисного, оскільки вчора його виписали з реанімаційного відділення після інсульту, який нібито стався під час обшуку.

Під час судового засідання сам Олег Друзь розповів про всі свої захворювання за останні п’ять років і що під час обшуків “переніс на ногах інфаркт”. Також психіатр заявив, що фото обшуків, де лежить багато купюр – просто фейк.

Знайдені під час обшуку гроші головного психіатра ЗСУ / Фото: СБУ

Нагадаємо, 21 січня СБУ затримала головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За даними правоохоронців, посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Затримання головного психіатра ЗСУ / Фото: СБУ

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