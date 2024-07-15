Суспільство

Споживання електроенергії в Україні досягло миксимуму через аномальну спеку 
15 Липня 2024 11:30
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енергетика
Ілюстративне фото / AP

Споживання електроенергії в Україні та Європі досягло максимальної позначки через аномальну спеку та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”. 

Як йдеться в повідомленні, для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги. 

У компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). 

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. 

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.


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