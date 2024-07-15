Споживання електроенергії в Україні досягло миксимуму через аномальну спеку 

Споживання електроенергії в Україні та Європі досягло максимальної позначки через аномальну спеку та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Як йдеться в повідомленні, для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

У компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. Інформацію щодо графіків відключень у кожному регіоні дивіться на сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.