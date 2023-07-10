Суспільство

Споживачам Карлівського водосховища відновлять подачу води до середини липня

10 Липня 2023 22:00
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вода, донецька область

Повноцінну подачу води споживачам із Карлівського водосховища планують відновити до середини липня.

Про це повідомив заступник голови Офіса президента Олексій Кулеба

“Відновлювальні роботи тривають … Паралельно йде ремонт греблі. Води буде більше. Відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища планується до середини липня”, – повідомив Кулеба на брифінгу в Офісі президента.

За його словами, дотепер вже вдалося відновити централізовану подачу води тільки двом населеним пунктам – Покровську і Мирнограду, проте вода поки що технічна. Найближчим же часом буде запущено пробне увімкнення насоса і закачування питної води в систему.


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