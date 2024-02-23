Спорт

Спортивний арбітраж відхилив апеляцію Росії на рішення МОК про зупинку членства

23 Лютого 2024 14:14
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олімпіада
Олімпійський комітет Росії / Фото: AFP

Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив скаргу Олімпійського комітету Росії на рішення Міжнародного олімпійського комітету зупинити його діяльність – про це йдеться в публікації CAS від 23 лютого.

Справа стосується рішення МОК від жовтня 2023 року. Тоді організація тимчасово зупинила діяльність російського комітету після включення до нього регіональних організацій з окупованих територій України.

“Виконавча рада МОК не порушила принципів легальності, рівності, передбачуваності та пропорційності (цим рішенням)”, – йдеться в заяві суду.

Текст арбітражного рішення наразі не оприлюднюється з міркувань конфіденційності. Рішення CAS можливо оскаржити в Федеральному суді Швейцарії протягом 30 днів.


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