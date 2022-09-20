Спорт

Збірну Росії не пустили на ЧС з улюбленого виду спорту Путіна

20 Вересня 2022 12:46
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Збірну Росії відсторонили від участі в чемпіонаті світу з дзюдо, який відбудеться у жовтні в Узбекистані.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами триразового чемпіона світу з дзюдо росіянина Олександра Михайліна, збірна РФ не виступить на ЧС, який з 6 до 13 жовтня прийматиме Ташкент.

Раніше збірна України пригрозила бойкотувати чемпіонат світу, якщо на ньому виступлять росіяни та білоруси. 

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово хизувався, що займався дзюдо, яке було базовим для розробленого в СРСР для підготовки представників силових структур нового виду боротьби – самбо.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу. Водночас російські дзюдоїсти продовжували брати участь у міжнародних змаганнях.


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