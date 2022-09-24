Спорт

Збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй

24 Вересня 2022 18:02
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Українці відзначились п’ять разів, при цьому залишивши власні ворота «сухими».

Національна команда здолала суперників із Вірменії – 5:0 у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА, передає Укрінформ.

Рахунок у матчі відкрив Олександр Тимчик. На 21-ій хвилині він завершив простріл з лівого флангу штрафного від Зубкова!

У другому таймі Зубков подвоїв перевагу українців: із центру штрафного розстріляв ворота з прострілу Тимчика з правого флангу! Третій м’яч на рахунку Довбика.

Наприкінці поєдинку «синьо-жовті» повністю грали в свою гру.  Пас Довбика у відтяжку з правого флангу знайшов перед штрафним Ігнатенка, а той пробив на силу в дальній кут,  4:0. Вже за три хвилини Довбик зробив дубль та фінальний рахунок у матчі – 5:0.

Перемога переносить команду Петракова на першу позицію групи 1 ліги В. Шотландія відстає на 1 пункт, у них 9 очків. Третіми йдуть ірландці – 4 пункти. На останньому місці в квартеті збірна Вірменії, яка має в своєму активі лише 3 пункти.


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