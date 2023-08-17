Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться, – Харлан

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан подякувала всім українським захисникам, і зокрема, колективу Служби безпеки України та Національної академії СБУ, які надихають її на боротьбу на спортивній арені.

Про це Ольга Харлан сказала під час зустрічі з курсантами Академії, де вона працює вже тривалий час.

«Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці «нейтральні» спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях. Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!» – зауважила чемпіонка.

У відповідь ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив спортсменці найвищу нагороду закладу – Знак пошани.