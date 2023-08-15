Спорт

Неймар перейшов з ПСЖ до “Аль-Хіляля”

15 Серпня 2023 21:57
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футбол

Французький ПСЖ продав бразильського футболіста Неймара за 90 млн євро у “Аль-Хіляль” із Саудівської Аравії.

Деталі угоди не розголошуються. За даними BBC, ПСЖ продав Неймара за 90 млн євро. Бразилець підписав з клубом із Саудівської Аравії контракт на два роки, за яким отримуватиме 100 млн євро за сезон. 

“Аль-Хіляль” у минулому сезоні фінішував у чемпіонаті Саудівської Аравії третім. 

Бразильський форвард перейшов до ПСЖ з іспанської “Барселони” у 2017 році за 222 млн євро та став найдорожчим футболістом світу. За 6 років в Парижі форвард зіграв 173 матчі, забив 118 голів та віддав 77 результативних передач. Разом з ПСЖ він 5 разів виграв чемпіонат Франції. Також нападник виступав за бразильський “Сантос”. 

31-річний Неймар зіграв 124 матчі та забив 77 голів за збірну Бразилії. У 2016 році виграв у її складі Олімпіаду.


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