Спорт

ЧЄ-2024: Україні потрібна лише перемога у матчі проти Італії

18 Листопада 2023 10:38
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збірна

Учора відбулися матчі 9 туру кваліфікації Євро-2024.

У важливому матчі групи C Італія обіграла Північну Македонію (5:2). Тепер “squadra azzura” та Україна мають однакову кількість очок (по 13) та ділять 2–3 місце у групі, позаду Англії (19).

Збірна України може виконати завдання виходу у фінальний раунд, лише якщо досягне перемоги у матчі з командою Італії (20 листопада у Леверкузені).

За нічиєї путівки отримає Італія через найкращі додаткові критерії (результати особистих зустрічей).

У разі невдачі збірна України, найімовірніше, зіграє у плей-офф кваліфікації у березні 2024 року, куди команда Сергія Реброва з великою ймовірністю (99%) пройде за рейтингом Ліги націй.


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