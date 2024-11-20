Політика

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів
20 Листопада 2024 16:49
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зброя, сша
Український М142 HIMARS запускає ракету GMLRS / Фото: СтратКом ЗСУ

США виділяють новий пакет військової допомоги для України вартістю 275 мільйонів доларів. Як зазначено у пресрелізі Міністерства оборони США, допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, безпілотники та протитанкові комплекси Javelin.

Що включає новий пакет:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;
  • безпілотники;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецьку зброю та набої до неї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
  • запчастини до техніки та допоміжне обладнання.

Цей пакет військової допомоги став уже сімдесятим траншем озброєння, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні зі складів Міністерства оборони. Передача здійснюється в межах Presidential Drawdown Authority — президентського розпорядження, яке дозволяє оперативно виділяти оборонні ресурси у відповідь на надзвичайні ситуації.


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