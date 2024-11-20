Сполучені Штати виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів

США виділяють новий пакет військової допомоги для України вартістю 275 мільйонів доларів. Як зазначено у пресрелізі Міністерства оборони США, допомога включатиме боєприпаси для HIMARS, безпілотники та протитанкові комплекси Javelin.
Що включає новий пакет:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
- мінометні снаряди калібру 60-мм і 81-мм;
- безпілотники;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецьку зброю та набої до неї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання;
- запчастини до техніки та допоміжне обладнання.
Цей пакет військової допомоги став уже сімдесятим траншем озброєння, яке адміністрація Джо Байдена надає Україні зі складів Міністерства оборони. Передача здійснюється в межах Presidential Drawdown Authority — президентського розпорядження, яке дозволяє оперативно виділяти оборонні ресурси у відповідь на надзвичайні ситуації.