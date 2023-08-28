Співробітника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті, – ЗМІ

У Києві полковника Служби безпеки України знайшли мертвим у своєму кабінеті. В СБУ підтвердили смерть одного зі своїх співробітників. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

Про це “Суспільному” повідомили в СБУ.

“Обставини смерті співробітника Служби безпеки досліджуються у рамках кримінального провадження, яке здійснюють слідчі Нацполіції”, — мовиться у повідомлення.

Правоохоронці зазначили, що надають “максимальне сприяння НП для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування”.

В СБУ висловили співчуття рідних і близьким загиблого співробітника.