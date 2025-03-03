Співаку-пропагандисту Григорію Лепсу заочно повідомили про підозру: обіцяв мільйон рублів за кожен знищений танк ЗСУ

Служба безпеки заочно оголосила підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсу, який обіцяв російським солдатам 700 тисяч рублів за кожен підбитий танк Leopard 1 і по одному мільйону рублів – за Leopard 2.

За даними СБУ, співак публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну.

“Задокументовано, як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити окупантам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ”, – розповіли в СБУ.

Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ “гумдопомогу” у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів. Про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

“Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави”, – зазначили в СБУ.