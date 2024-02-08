Суспільство

Співачка, яка представлятиме Ізраїль на Євробаченні – 2024 виступала в анексованому Криму

8 Лютого 2024 19:35
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ізраїль, євробачення
Еден Голан / mako

Ізраїльська співачка Еден Голан, яка цього року представлятиме Ізраїль на пісенному конкурсі “Євробачення”, незаконно відвідувала анексований Росією Крим

Імʼя учасниці оголосили в офіційному Instagram Євробачення, передає Еспресо.

21-річна ізраїльська співачка Еден Голан поїде на Євробачення-2024 від Ізраїлю. За даними з відкритих джерел, артистка прожила 13 років у Москві. Музичну карʼєру вона також розпочала у Росії.

У 2015 році вона брала участь у відборі на Дитяче Євробачення та хотіла виступати від Росії. 

У 2016 році Еден виступила на дитячій “Новій хвилі” в анексованому Криму. Там вона виконувала пісню з російською співачкою Нюшею.


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