Співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт з величезною армією фанатів після дебатів оголосила, що підтримує Камалу Гарріс на президентських виборах у США.

Про це вона написала в instagram.

34-річна попзірка Тейлор Свіфт, яка нині є однією з найуспішніших і найпопулярніших співачок, оголосила, що підтримує кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США. У соцмережі, де вона має 283 млн підписників, артистка повідомила, що подивилася дебати, бо вважає це обовʼязком виборця, і “дослідила актуальні проблеми і погляди кандидатів на найважливіші теми”.

“Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права, та тому, що, на мою думку, потрібен воїн, щоб їх відстоювати. Я вважаю, що вона сильна, талановита лідерка, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос”, – заявила Свіфт.

Вона зазначила, що її приємно вразив вибір напарника Тіма Волза, “який десятиліттями відстоював права ЛГБТК+, ЕКЗ і право жінки на власне тіло”.

Свіфт згадала про використання кампанією Дональда Трампа фейкових зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, які начебто свідчили про підтримку співачкою кандидатури республіканця. Це стало однією з причин, чому вона вирішила оголосили, за кого голосуватиме на виборах.

“Це справді викликало у мене занепокоєння щодо ШІ та небезпеки поширення дезінформації. Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо своїх фактичних планів як виборця на ці вибори”, – повідомила Свіфт.

Свій допис співачка підписала як “Тейлор Свіфт, бездітна жінка з кішками”, використавши фото з одним зі своїх котів, Бенджаміном Баттоном, зі зйомки обкладинки журналу Time в грудні 2023 року. Підпис є відсиланням до коментаря кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джеймса Венса, який назвав так переважну частину виборців Демократичної партії.

Політичні погляди Свіфт були в центрі уваги з липня 2024 року. Вважається, що співачка має великий вплив на свою аудиторію, збираючи натовпи фанатів на своїх концертах та будучи для них прикладом для наслідування.