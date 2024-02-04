Суспільство

Співачка Skylerr зняла свою кандидатуру в нацвідборі на “Євробачення-2024”

4 Лютого 2024 13:39
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євробачення
Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2024" SKYLERR / Фото @skylerr_official

Нацвідбір конкурсу “Євробачення-2024” продовжують стрясати скандали.

Виконавиця Skylerr заявила, що знімає свою кандидатуру через збій у роботі програми “Дія”.

“Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в НацВідборі на Євробачення 2024

“Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз – це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. “ДІЯ” працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті”, – написала виконавиця в Instagram.

У національному відборі Skylerr виступає під номером 8 із піснею “Time is running out”.

Незважаючи на заяву виконавиці, вона все одно продовжуватиме перебувати в списку для голосування в “Дії”.

Як повідомлялося, у суботу, 3 лютого, відбувався нацвідбір на “Євробачення-2024”. Після виступу всіх фіналістів ведучі оголосили про початок глядацького голосування, яке цього року відбувається в “Дії”. Але, як заявляється, через велику кількість одночасних відвідувачів у додатку стався збій.


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