У столиці відновили тепло в понад 1600 будинках, ще 1676 — без опалення

Після атаки ворога на Київ 24 січня без опалення залишаються 1676 багатоповерхових будинків. За останню добу комунальники та енергетики відновили теплопостачання більш ніж у 1600 будинках.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, через пошкодження критичної інфраструктури напередодні без тепла знову опинилися майже 6 тисяч будинків, більшість із яких уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Від минулого вечора фахівці відновили подачу теплоносія у понад 1600 будинків. Роботи з повернення теплопостачання до осель киян тривають.

