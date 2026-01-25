Росія атакувала Україну ракетами Іскандер і С-300 та понад сотнею дронів

У ніч на 25 січня росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну із застосуванням дронів і ракет. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих безпілотників.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, з 18:30 24 січня противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М або зенітними керованими ракетами С-300 з Брянської області, а також 102 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і дронами інших типів з напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Шаталово, тимчасово окупована територія Донецької області. Близько 70 з них були дронами типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 87 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що атака триває, у повітряному просторі перебуває ще кілька ворожих безпілотників, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.