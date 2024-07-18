Спека в Україні спаде найближчими днями

19 липня на Закарпатті, в Карпатах очікується короткочасний дощ із грозою. У ніч на 20 липня пройдуть дощі з грозами.

Про це пише “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Укргідрометцентр

У п’ятницю короткочасний дощ із грозою очікуються в Карпатах. Температура в західних, північних і Вінницькій областях уночі 16-21°, вдень 25-30°, у Карпатах 18-23°. На решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека 35-38°.

У Києві в п’ятницю буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 27-29°.

20 липня вночі очікується короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°, на решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У столиці буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.