Спецслужба Ізраїлю повідомила про запобігання теракту угруповання “Хезболла” у Бразилії

Ізраїльська спецслужба “Моссад” спільно з бразильськими службами безпеки зірвала заплановану атаку бойовиків угруповання “Хезболла” на євреїв у Бразилії.

Про це заявив офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, повідомляє на Reuters.

“Бразильські служби безпеки разом із Моссадом та іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку у Бразилії, яка була запланована терористичною організацією “Хезболла”, керованою і фінансованою іранським режимом”, – йдеться в повідомленні.

Федеральна поліція Бразилії поінформувала про арешт у Сан-Паулу двох осіб за обвинуваченнями у тероризмі.

Видання Times of Israel зазначає, що Моссад підтвердив участь в операції і подякував бразильській владі за арешт осередку Хезболли, який планував напад на ізраїльські та єврейські об’єкти в Бразилії і фінансувався Іраном.

Хезболла була створена Революційною гвардією Ірану в 1982 році для боротьби з ізраїльськими військами, які вторглися до Лівану. Угруповання визнане терористичною організацією Аргентиною, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Гондурасом і США, а також більшістю союзних США країн Перської затоки.

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив у 2019 році про намір визнати Хезболлу терористичною організацією, але цього не сталося.