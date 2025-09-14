Спецпризначенці знищили росгвардійців і паливні цистерни: подвійна атака на залізниці РФ

Українські спецпризначенці разом із Силами оборони провели комбіновану диверсію на залізничній інфраструктурі Росії, повідомили джерела Укрінформу в ГУР МО. Наслідки для ворога – фатальні: двоє росгвардійців ліквідовані, ще одному відірвало ноги.

Інцидент стався на перегоні Малоархангельськ–Глазуновка, де співробітники РЖД виявили замінування й викликали саперів Росгвардії. Під час спроби розмінування стався вибух – вороги понесли втрати, а залізничний рух федерального значення було паралізовано. Станом на вечір 13 вересня затримувалися понад 15 поїздів. Факт диверсії визнав і так званий «губернатор» Андрій Кличков, а місцеві жителі поширюють кадри пожежі.

Друга атака відбулася в ніч на 14 вересня: о 02:30 було підірвано колію на перегоні Строганово–Мшинська (лінія Санкт-Петербург–Псков). Зійшов із рейок локомотив, знищено 15 паливних цистерн разом із вантажем.

За даними української розвідки, обидві операції мали спільну мету – вивести з ладу ключові залізничні гілки, що забезпечують постачання окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. «Руйнування цих логістичних артерій суттєво вдарить по можливостях росіян і ускладнить їхні спроби вести наступальні дії», – наголосило джерело в ГУР.