Суспільство

Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму

4 Жовтня 2023 14:03
читать на русском →
крим, гур

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

“Спецпризначенці “Стугни” та “Братства” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!” – сказано у повідомлення.

Зранку російська ФСБ заявляла, що в Криму «запобігли спробі» проникнення диверсійно-розвідувальної групи української розвідки. Одного військового нібито захопили в полон, стверджує ФСБ.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Жовтня 2023 14:03

Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму
4 Жовтня 2023 13:34

Помер після тортур: ЗМІ опублікували кадри побиття поліцією Польщі українця
4 Жовтня 2023 12:55

СБУ знищила російський комплекс С-400 “Триумф”, – ЗМІ
4 Жовтня 2023 11:47

Зеленський провів у Харківській області важливі наради, заслухав Сирського
4 Жовтня 2023 11:31

Справа Майдану: завершено розслідування щодо Януковича і екскерівників силових відомств
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки