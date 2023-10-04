Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму

Спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

“Спецпризначенці “Стугни” та “Братства” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам!” – сказано у повідомлення.

Зранку російська ФСБ заявляла, що в Криму «запобігли спробі» проникнення диверсійно-розвідувальної групи української розвідки. Одного військового нібито захопили в полон, стверджує ФСБ.