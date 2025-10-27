Спецпредставник Трампа Віткофф отримав запрошення відвідати Україну

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф отримав запрошення приїхати до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра МЗС України Андрія Сибігу.

За словами Сибіги, українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну.

“Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів”, – сказав Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною.

Міністр МЗС України підкреслив, що американських союзників не потрібно додаткового запрошення, бо воно “завжди залишається відкритим”.

Нагадаємо, 29 серпня українська делегація провела зустріч у Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Як розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, обговорювали просування реальної дипломатії для завершення війни РФ проти України, а також забезпечення всіх домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Відомо, що раніше Віткофф неодноразово відвідував Росію, зокрема у серпні цього року, коли зустрічався з російським диктатором Путіним. Остання зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала близько п’яти годин.