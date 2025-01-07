Спецпредставник Трампа відклав поїздку до України, – Reuters

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог, відклав свою поїздку до Києва та європейських столиць.

За інформацією Reuters, візит відбудеться після інавгурації Трампа, хоча точну дату поки не визначено.

Келлог спочатку планував приїхати до Києва на початку січня, однак з невідомих причин цей план змінено. Відомо, що майбутня адміністрація США також розглядала зустрічі з офіційними особами у Римі та Парижі.

Нагадаємо, що у грудні речник МЗС України Георгій Тихий підтверджував підготовку візиту, а президент Володимир Зеленський зазначав, що очікує зустрічі зі спецпредставником.