Політика

Спецпредставник Трампа відклав поїздку до України, – Reuters
7 Січня 2025 07:02
читать на русском →
війна, сша
Спецпосланець новообраного президента США Кіт Келлог / Фото: AP

Майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії, генерал Кіт Келлог, відклав свою поїздку до Києва та європейських столиць.

За інформацією Reuters, візит відбудеться після інавгурації Трампа, хоча точну дату поки не визначено.

Келлог спочатку планував приїхати до Києва на початку січня, однак з невідомих причин цей план змінено. Відомо, що майбутня адміністрація США також розглядала зустрічі з офіційними особами у Римі та Парижі.

Нагадаємо, що у грудні речник МЗС України Георгій Тихий підтверджував підготовку візиту, а президент Володимир Зеленський зазначав, що очікує зустрічі зі спецпредставником.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 09:24

Вночі росіяни атакували Україну майже 40 дронами. Влучань не зафіксовано
7 Січня 2025 09:40

Воїни ССО знищили групу військових КНДР на Курщині (фото)
7 Січня 2025 08:36

За добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, майже половина з них – на Курщині
7 Січня 2025 07:31

У Франції підтвердили дезертирство українських військових під час навчань, – ЗМІ
7 Січня 2025 07:02

Спецпредставник Трампа відклав поїздку до України, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки