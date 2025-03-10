Політика

Спецпосланець Віткофф каже, що Зеленський вибачився перед Трампом
10 Березня 2025 21:33
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Спецпосланник США на Близькому Сході Стів Віткофф / Фото: AP
Спецпосланник США на Близькому Сході Стів Віткофф / Фото: AP

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що президент України Володимир Зеленський надіслав листа Дональду Трампу, в якому вибачився за їхню суперечку в Овальному кабінеті.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

“Зеленський надіслав листа президенту. Він попросив вибачення за весь той інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я вважаю, що це був важливий крок”, – зазначив Віткофф.

Володимир Зеленський, Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс 28 лютого провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому. Президенти США та України мали підписати угоду про корисні копалини, але між учасниками зустрічі сталася перепалка. Зеленський покинув Білий дім, угоду не було підписано.


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