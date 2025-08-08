        Кримінал

        Спецоперація на Дніпропетровщині: припинено діяльність 31 кол-центра з майже тисячею працівників

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 21:13
        читать на русском →
        Співробітники кол-центру / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        У Дніпропетровській області правоохоронці викрили мережу, в яку входив 31 шахрайський кол-центр у кількох містах області. Серед постраждалих — громадяни України, зокрема військові, а також іноземці.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Кол-центри функціонували на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самара Дніпропетровської області. Частина діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. “Оператори” схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

        “Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб”, — розповіли в прокуратурі.

        У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб,  мобільні телефони з SIM картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи — так звані “скрипти”, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурорами готується клопотання щодо арешту вказаного майна.

        Серед постраждалих — громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

        Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються жертви.

        Затримання працівників та обшуки в кол-центрах / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

