Спецоперація на Дніпропетровщині: припинено діяльність 31 кол-центра з майже тисячею працівників

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили мережу, в яку входив 31 шахрайський кол-центр у кількох містах області. Серед постраждалих — громадяни України, зокрема військові, а також іноземці.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Кол-центри функціонували на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самара Дніпропетровської області. Частина діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. “Оператори” схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

“Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб”, — розповіли в прокуратурі.

У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефони з SIM картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи — так звані “скрипти”, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурорами готується клопотання щодо арешту вказаного майна.

Серед постраждалих — громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються жертви.