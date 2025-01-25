Суспільство

Спецоперація ГУР: звільнені з єменського полону моряки прибули до Одеси
25 Січня 2025 22:56
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Звільненого з єменського плону українського моряка зустрічають рідні / Фото: ГУР МО
Звільненого з єменського плону українського моряка зустрічають рідні / Фото: ГУР МО

Звільнені з полону в результаті операції ГУР МО та МЗС України українські моряки прибули додому в Одесу. Зустріч з рідними відбулася в обласній військово-цивільній адміністрації.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

“Я ще не усвідомлюю, що вже вдома. Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть”, – сказав звільнений з полону Віталій.

Нагадаємо, ГУР спільно з МЗС евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів з 19 листопада 2023 року.

В Одесі зустріли звільнених з єменського полону моряків / Фото: ГУР МО

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