Спецоперація ГУР: звільнені з єменського полону моряки прибули до Одеси

Звільнені з полону в результаті операції ГУР МО та МЗС України українські моряки прибули додому в Одесу. Зустріч з рідними відбулася в обласній військово-цивільній адміністрації.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

“Я ще не усвідомлюю, що вже вдома. Дуже вдячний усім причетним, а особливо представникам Головного управління розвідки. Вони першими вийшли на звʼязок з нами. Після цієї розмови вже не було ані сумнівів, ані страху – про нас знають, нас повернуть”, – сказав звільнений з полону Віталій.

Нагадаємо, ГУР спільно з МЗС евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів з 19 листопада 2023 року.