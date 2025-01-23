ГУР та МЗС евакуювали українських моряків, звільнених з полону єменських хуситів

Головне управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ евакуювали трьох українських моряків, членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, які перебували в полоні єменських хуситів.

Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами. На хлопців чекає реабілітація, повідомляє ГУР МО.

У полон до єменських хуситів наші моряки потрапили в Червоному морі 19 листопада 2023 року.

“Комплексна операція з їхнього звільнення тривала понад рік та включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами”, – йдеться у повідомленні.