Спецоперація ГУР “Синиця”: російський пілот розповів, як переганяв Мі-8 з Росії в Україну

Головне управління розвідки Міноборони України у документальному фільмі “Збиті льотчики Росії” розсекретило подробиці спецоперації, у межах якої російський пілот передав вертоліт Мі-8АМТШ.

Спецоперація з викрадення і захоплення нового російського вертольота Мі-8АМТШ з броньованою кабіною дістала кодову назву “Синиця”. Її готували кілька місяців і провели 9 серпня 2023 року на території Вовчанської громади на Харківщині.

Здобиччю українських розвідників з бортовим номером 62 стала цінна документація та секретно-технічне обладнання. Це вже завдало значної шкоди воєнній авіації Росії.

Як відзначили у ГУР МО, у документальному фільмі розкривається особа російського пілота, який перегнав до України гелікоптер Мі-8АМТШ ПКС РФ. Це капітан Максим Кузьмінов, командир гелікоптера Мі-8.

28-річний російський пілот служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора ― в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у приморському краї РФ. Максим Кузьмінов сам звʼязався з представником української розвідки.

“Я зв’язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі й почали планувати безпосередньо мій переліт”, ― розповів Максим Кузьмінов.

За словами льотчика, ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити, оскільки військова розвідка України змогла організувати безпечний коридор.

“Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцеперебування. […] Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився”, ― сказав російський пілот.

Під час спецоперації Кузьмінов дістав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу. Головним мотивом свого вчинку Максим Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв’язала Росія проти України, а також небажання бути причетним до воєнних злочинів

“Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не сприяти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни”, ― пояснив 28-річний російський офіцер.

Максим Кузьмінов закликав інших російських пілотів наслідувати його приклад.

“Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам’ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно”, ― наголосив російський пілот.

Нині російський вертолітник у безпеці, він надає дуже цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, системи зв’язку та аеродромну мережу нашій розвідці.

Переглянути документальну стрічку можна за посиланням.