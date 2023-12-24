SpaceX вивела на орбіту розвідувальні супутники бундесверу

Ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту два супутники радіолокаційної розвідки міністерства оборони Німеччини SARah-2 і 3, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

“Виведення супутників SARah2 і SARah3 підтверджено”, – йдеться в повідомленні.

Deployment of @ohb_se SRH2 and SRH3 confirmed — SpaceX (@SpaceX) December 24, 2023

SARah (Радар із синтезованою апертурою) – система військово-космічної розвідки бундесверу, яка з урахуванням нинішнього запуску складатиметься з трьох радіолокаційних супутників, здатних отримувати зображення з роздільною здатністю 35-40 см. Термін експлуатації апаратів розрахований на 10 років.

Угруповання прийде на зміну п’ятьом застарілим німецьким розвідувальним супутникам, які діють на орбіті з 2006 року, які забезпечували зображення з просторовим дозволом близько одного метра.