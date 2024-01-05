SpaceX подала до суду на організацію, яка захищає звільнених працівників

Компанія SpaceX подала позов до суду проти Національної ради з трудових відносин (NLRB), намагаючись зупинити розгляд скарги на незаконне звільнення восьми співробітників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія стверджує, що структура NLRB є “неконституційною”, тому скарга має бути відхилена. SpaceX оскаржує проведення слухань Радою з питань праці, стверджуючи, що це позбавляє їх “конституційного права на суд присяжних”.

Нагадаємо, у відкритому листі співробітники критикували поведінку Ілона Маска в соціальних мережах, а SpaceX звільнила дев’ятьох співробітників за участь в цій діяльності. Компанія заперечує це, стверджуючи, що звільнення було проведено за порушення політики компанії. SpaceX раніше використовувала подібну тактику, щоб перешкодити Міністерству юстиції вести справу проти компанії. Вона успішно переконала суд призупинити розгляд справи, поки триває її власний позов.