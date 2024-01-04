Суспільство

SpaceX незаконно звільнила працівників, які критикували Маска

4 Січня 2024 15:33
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Ілон Маск

Агентство праці США звинуватило компанію SpaceX у незаконному звільненні восьми співробітників за розповсюдження листа, в якому засновника та генерального директора Ілона Маска назвали “відволікаючим фактором і ганьбою”.

Про це повідомляє Reuters.

Регіональний чиновник Національної ради з трудових відносин (NLRB) подав скаргу, в якій стверджував, що SpaceX порушила права працівників згідно з федеральним трудовим законодавством щодо об’єднання та захисту кращих умов праці.

Лист, надісланий керівникам SpaceX у червні 2022 року, стосувався серії твітів Маска з 2020 року, багато з яких мали сексуальний характер. Співробітники стверджували, що заяви Маска не відповідають політиці компанії щодо різноманітності та неналежної поведінки на робочому місці. Вони закликали компанію SpaceX засудити твіти Маска.

Компанію також звинувачують в тому, що вона допитувала співробітників щодо листа, зневажливо ставилася до причетних працівників і погрожувала звільнити працівникам, які займалися подібною діяльністю.

“У SpaceX існує “токсична культура”, де домагання допускаються, особливо щодо жінок. Ми написали відкритого листа керівництву не зі злого наміру, а тому, що дбали про компанію та людей навколо нас”, — заявила Дебора Лоуренс, одна зі звільнених співробітників, у заяві, наданій її адвокатами.

Якщо SpaceX не домовиться зі звільненими співробітниками, справу 5 березня розгляне адмінсуд. Коли NLRB виявляє, що звільнення порушує трудове законодавство, воно може наказати поновити працівників і повернути їм заробітну плату. Якщо буде встановлено, що SpaceX порушила закон, вона також може зіткнутися з більш суворими покараннями в майбутніх справах.

Reuters зазначає, що ця справа не єдина, компанії Ілона Маска SpaceX, Twitter, Tesla звинувачують ще у ряді порушень прав працівників і трудового законодавства США. Серед звинувачень: незаконне звільнення, расова дискримінація, травми на робочому місці, ураження електричним струмом, травми голови та одна смерть.


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