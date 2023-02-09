Техно

SpaceX має обрати між Україною та Росією – Подоляк

9 Лютого 2023 20:40
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Starlink, подоляк

Радник Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що SpaceX має обрати між Україною та Росією. Ці слова пролунали після того, як компанія Ілона Маска заявила, що обмежує використання інтернет-пристроїв Starlink для керування безпілотниками.

Гвінн Шотвелл, президент і головний директор SpaceX, заявила, що сервіс Starlink, який забезпечив Україну широкосмуговим зв’язком для захисту від російських військ, «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Українському опору – рік, і компанії мають ухвалити рішення: або вони на стороні України та права на свободу, і не шукають способів заподіяти шкоди. Або вони на боці Росії та її “права” вбивати та захоплювати території, – написав Подоляк у Twitter. – SpaceX (Starlink) і місіс Шотвел повинні вибрати конкретний варіант».

Українські військові використовують тисячі пристроїв Starlink для зв’язку у польових умовах. Деякі з цих пристроїв були надані компанією SpaceX безкоштовно.

Нагадаємо, що Подоляк неодноразово виступав із критикою на адресу Маска після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


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