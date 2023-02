SpaceX має обрати між Україною та Росією – Подоляк

Радник Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що SpaceX має обрати між Україною та Росією. Ці слова пролунали після того, як компанія Ілона Маска заявила, що обмежує використання інтернет-пристроїв Starlink для керування безпілотниками.

Гвінн Шотвелл, президент і головний директор SpaceX, заявила, що сервіс Starlink, який забезпечив Україну широкосмуговим зв’язком для захисту від російських військ, «ніколи не призначався для використання як зброя».

«Українському опору – рік, і компанії мають ухвалити рішення: або вони на стороні України та права на свободу, і не шукають способів заподіяти шкоди. Або вони на боці Росії та її “права” вбивати та захоплювати території, – написав Подоляк у Twitter. – SpaceX (Starlink) і місіс Шотвел повинні вибрати конкретний варіант».

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option